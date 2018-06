ATTACCO MAIL PHISHING!

07/06/2018 – ore 10:30

Attenzione!!!

Nelle ultime ore un sedicente messaggio di posta elettronica – attribuito a MC-link – invita a cliccare su un link e rispondere ad un questionario promettendo una ricompensa.

MC-link è estranea a questa iniziativa e ad altre di tale genere!

Come sempre, invitiamo i nostri clienti ad ASTENERSI DAL CLICCARE SU EVENTUALI LINK, DALL’INSERIRE le proprie credenziali di autenticazione (codice e/o password) e VERIFICARE CON ATTENZIONE MEDIANTE SPECIFICI SOFTWARE EVENTUALI ALLEGATI AL MESSAGGIO.

Invitiamo altresì la nostra utenza ad evitare di fornire informazioni relativamente ai propri dati personali ed al proprio profilo contrattuale.

Gli utenti che si dovessero imbattere in pagine e messaggi analoghi, solo apparentemente riconducibili a noi (c.d. “phishing via web”), non seguano in alcun modo le istruzioni e ci inoltrino l’intera pagina e URL all’indirizzo phishing@mclink.it.